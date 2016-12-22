Авиасообщение с Ямалом наладится в пятницу при повышении температуры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Авиасообщение с Ямалом, как ожидается, наладится в пятницу при повышении температуры, сообщает в четверг пресс-служба губернатора ЯНАО.

По сведениям Gismeteo, в Салехарде и Новом Уренгое сейчас минус 40 градусов.

Пресс-служба губернатора отмечает, что рейсы на вертолетах Ми-8, вылетающие по межмуниципальным маршрутам Ямало-Ненецкого автономного округа, выполнены.

"Вчера рейс "Салехард – Сеяха" отменили, на посадочных площадках была низкая видимость. Сегодня погода была ясная. Все рейсы выполнены. Сегодня потепления не ожидается, но ждем его завтра. При температуре от минус 39 С˚ мы примем CRJ-200. Аэропорт работает в штатном режиме", — приводятся в сообщении слова старшего сменного начальника аэропорта, начальника службы перевозок аэропорта Салехарда Дмитрия Марченко.

В релизе отмечается, что корректировка расписания полетов ввиду низкой температуры воздуха произошла практически во всех аэропортах Ямала. Несколько рейсов на судах CRJ-200 ожидают отправки. "Температура воздуха увеличивает время разогрева бортов, но рейсы совершаются. Вертолеты выпускаем по погодным условиям, CRJ-200 авиакомпании меняют на А320 или "Сухой Суперджет". Для отправки борта CRJ-200 необходима температура воздуха не ниже минус 40 С˚", — цитирует пресс-служба заместителя директора "Аэропорт Салехард" Валерия Терещенко. В течение трех дней задерживается рейс из Екатеринбурга.

В Надымском аэропорту все рейсы, кроме рейса "Надым – Салехард", совершаются без задержек по расписанию. Указанный рейс задерживается также из-за установки на него судна CRJ-200. В Новом Уренгое задерживаются четыре рейса. Вылет по маршруту "Новый Уренгой – Красноселькуп" ожидается после улучшения погодных условий, на рейсе работает Ми-8. Рейс "Новый Уренгой – Самара" перенесен из-за того, что пассажиры – вахтовые работники – пока не доставлены в аэропорт. Вылеты "Новый Уренгой – Тюмень", "Новый Уренгой – Уфа" перенесены по погодным условиям.

Вылеты из Ноябрьска происходят в штатном режиме. Вчера совершены рейсы, которые были отменены ввиду неблагоприятных погодных условий ранее. Аэропорт Тарко-Сале работает без задержек в штатном режиме, сообщает пресс-служба.