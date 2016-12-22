Совет при ФСБ будет противостоять искажению истории органов безопасности

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Общественный совет при ФСБ РФ намерен в будущем году вести работу по противодействию попыткам фальсификации истории отечественных органов безопасности, которые в декабре 2018 года отметят столетие со дня своего основания, сообщил Центр общественных связей ФСБ по итогам прошедшего в четверг заседания совета.

"В 2017 году Общественный совет планирует сделать акцент на усилении патриотического воспитания подрастающего поколения, предупреждении межэтнических и религиозных конфликтов, а также на противодействии попыткам фальсификации фактов и событий из истории отечественных органов безопасности, которые отмечают 100-летний юбилей", — говорится в сообщении.

Участники заседания также обсудили ход реализации в 2016 году проекта по накоплению денежных средств и оплате обучения детей сотрудников органов безопасности, погибших при проведении контртеррористических и иных специальных операций и мероприятий. Решено пролонгировать действие проекта на будущий год. Не останутся без внимания вопросы помощи детским домам, шефство над которыми осуществляет ФСБ России, а также работа по оказанию социальной поддержки военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей.

Двадцатого декабря 1917 года Совет народных комиссаров РСФСР издал Декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем (предшественника современных органов безопасности). 20 декабря в России отмечается День работника органов безопасности.