Совет при ФСБ будет противостоять искажению истории органов безопасности

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Общественный совет при ФСБ РФ намерен в будущем году вести работу по противодействию попыткам фальсификации истории отечественных органов безопасности, которые в декабре 2018 года отметят столетие со дня своего основания, сообщил Центр общественных связей ФСБ по итогам прошедшего в четверг заседания совета.
"В 2017 году Общественный совет планирует сделать акцент на усилении патриотического воспитания подрастающего поколения, предупреждении межэтнических и религиозных конфликтов, а также на противодействии попыткам фальсификации фактов и событий из истории отечественных органов безопасности, которые отмечают 100-летний юбилей", — говорится в сообщении.
Двадцатого декабря 1917 года Совет народных комиссаров РСФСР издал Декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем (предшественника современных органов безопасности). 20 декабря в России отмечается День работника органов безопасности.