Депутаты из Армении и России почтили минутой молчания память Карлова

ЕРЕВАН, 22 дек — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Депутаты Национального собрания (парламента) Армении и Госдумы России в рамках прошедшего в четверг совместного заседания в Ереване почтили минутой молчания память убитого в Анкаре российского посла Андрея Карлова.

Российская делегация, возглавляемая главой комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым, прибыла в Ереван для участия в совместном заседании с членами комиссии по внешним связям парламента Армении.

Спикер парламента Армении Галуст Саакян во время прошедшей в четверг встречи с Калашниковым выразил соболезнования российской стороне в связи с гибелью Карлова. "Мы осуждаем этот чудовищный террористический акт и разделяем скорбь народа России", — сказал он.

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян ранее посетил посольство РФ в Армении и оставил запись в книге соболезнований.

Вооруженное нападение на российского посла произошло в понедельник на открытии выставки в турецкой столице. Преступник несколько раз выстрелил в спину Карлову, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение под видом охранника. В результате полицейской операции он был уничтожен. В России убийство посла назвали терактом.