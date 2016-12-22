Необходим четкий учет любой спиртосодержащий продукции, считает сенатор

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Необходимо более четкое регулирование любой спиртосодержащей продукции, не только для пищевых, но и для бытовых нужд, заявил РИА Новости в четверг глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
"Предложение продавать спиртосодержащие медицинские настойки нужно обсудить и тщательно взвесить. Возможно, их следует продавать только мелкими партиями. Но пожилые люди, которые пользуются, например, валокордином, через день, не должны страдать от небольшого количества алкоголезависимых граждан", — считает Рязанский.
Он подчеркнул, что здесь нужно продумать всю процедуру реализации лекарственных препаратов через систему аптек.
Он также считает, что "производители спирта и те, кто занимается его дальнейшей переработкой, должны находиться в единых акцизных условиях". Это позволит более четко отследить путь спиртосодержащей продукции от производителя до потребителя, заключил Рязанский.