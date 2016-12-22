Необходим четкий учет любой спиртосодержащий продукции, считает сенатор

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Необходимо более четкое регулирование любой спиртосодержащей продукции, не только для пищевых, но и для бытовых нужд, заявил РИА Новости в четверг глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Ранее вице-премьер РФ Александр Хлопонин предложил ограничить продажу спиртосодержащих медицинских препаратов, включая валокордин и "Боярышник". По его словам, медпрепараты должны продаваться в аптеках и по рецептам.

"Предложение продавать спиртосодержащие медицинские настойки нужно обсудить и тщательно взвесить. Возможно, их следует продавать только мелкими партиями. Но пожилые люди, которые пользуются, например, валокордином, через день, не должны страдать от небольшого количества алкоголезависимых граждан", — считает Рязанский.

Он подчеркнул, что здесь нужно продумать всю процедуру реализации лекарственных препаратов через систему аптек.

Более четкий контроль, по его словам, должен быть и за продукцией бытовой химии, которая также содержит спирт. Она может быть опасна не только для тех, кто привык злоупотреблять любыми спиртосодержащими напитками, но также следует исключить и доступ к ней со стороны детей, сказал парламентарий. Возможно, из бытовой химии вообще следует исключить спиртную составляющую, полагает глава комитета СФ.

Он также считает, что "производители спирта и те, кто занимается его дальнейшей переработкой, должны находиться в единых акцизных условиях". Это позволит более четко отследить путь спиртосодержащей продукции от производителя до потребителя, заключил Рязанский.