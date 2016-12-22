"Артек" обзаведется буровой вышкой и НПЗ в 2017 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости, Максим Грознов. Одним из элементов сотрудничества международного детского центра "Артек" с российскими вузами и корпорациями станет появление буровой установки и элементов нефтеперерабатывающего завода на территории лагеря, сообщил журналистам в Симферополе директор "Артека" Алексей Каспржак.

"В следующем году мы построим буровую вышку и несколько элементов завода по нефтепереработке совместно с Тюменским индустриальным университетом и со всеми транснациональными корпорациями", — сказал Каспржак.

Для реализации проекта партнерам лагеря потребуется один гектар земли, а буровая вышка сможет пробурить скважину глубиной до 200 метров. Он также выразил надежду, что в ходе бурения на территории "Артека" нефть найдена не будет. Он отметил, что предварительные геодезические работы уже проведены.

"Это будет реальный процесс, дети смогут знакомиться с индустрией, которая приносит России основные доходы в бюджет. Они смогут это увидеть и в процессе поучаствовать", — сказал Каспржак.

Помимо сотрудничества c нефтяниками "Артек" недавно провел олимпиады с Московским Бауманским университетом. Продолжается сотрудничество с Роскосмосом, Почтой России, Русским Географическим обществом и многими другими организациями. На подходе проект сотрудничества "Артека" с МИА "Россия Сегодня".

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