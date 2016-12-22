В Рязанской области стартовала акция "Подари детям праздник"

РЯЗАНЬ, 22 дек — РИА Новости. В Рязанской области стартовала ежегодная региональная благотворительная акция "Подари детям праздник", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Рязанской области.

По его словам, акция традиционно проводится в преддверии Нового года. В торговых центрах региона установлены елки с фотографиями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На оборотной стороне каждой фотографии написано новогоднее пожелание ребенка. Каждый может принять участие в благотворительной акции и подарить именно то, что дети хотели бы получить на Новый год. Возле елок работают волонтеры – члены пяти добровольческих отрядов рязанских вузов, которые затем передадут подарки в четыре интерната и Дом ребенка. Ежегодно в рамках акции новогодние подарки получают более 600 детей.

"По доброй традиции у жителей области сегодня есть замечательная возможность исполнить маленькую детскую мечту, желание тех, кто больше других нуждается во внимании и заботе. Очень важно, чтобы, как можно больше рязанцев поддержали это важное и нужное дело",– сказал губернатор области Олег Ковалев, который принял участие в благотворительной акции.

Он приобрел для двух воспитанников школы-интернета, который находится в Шацком районе Рязанской области планшет и радиоуправляемую игрушку – подарки передадут детям к Новому году.

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