Карлова похоронили на Химкинском кладбище в Москве

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Погибший посол России в Турции Андрей Карлов похоронен в четверг на Химкинском кладбище Москвы.

Как передает корреспондент РИА Новости, церемония погребения прошла с отданием убитому дипломату, посмертно удостоенному звания Героя России, воинских почестей: с участием почетного караула, военного оркестра, гроб с телом посла был покрыт государственным флагом РФ.

Вооруженное нападение на российского посла произошло в понедельник на открытии выставки в турецкой столице. Преступник несколько раз выстрелил в спину Карлову, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение под видом охранника. В результате полицейской операции он был уничтожен. В России убийство посла назвали терактом.