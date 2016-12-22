В "Артеке" прокомментировали включение в ассоциацию лагерей в Вашингтоне

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости, Максим Грознов. Принятие международного детского центра "Артек" в Международную ассоциацию детских лагерей со штаб-квартирой в Вашингтоне означает факт признания "Артека" и Крыма российскими, сказал журналистам в Симферополе директор центра Алексей Каспржак.

"Несмотря на все обстоятельства, "Артек", расположенный в Крыму, принят в Международную ассоциацию лагерей (International Camping Congress) со штаб-квартирой в Вашингтоне. И вообще никаких проблем по этому поводу не было. На сертификате написано: "Артек-Крым-Россия". Это безусловный факт, который существует в информационном поле, жизни ребенка и жизни нашей страны", — сказал он.

Только в текущем году в центре отдохнуло более 600 детей из 45 стран, а всего с 2014 года – 1100 человек, пояснил директор центра. Он отметил, что дети, которые отдыхали в различных детских центрах Европы, Австралии, Америки, с удовольствием возвращаются в "Артек" после того, как побывали в нем впервые.

"Артек" расположен в Крыму, на побережье Черного моря, в поселке городского типа Гурзуф. С осени 2014 года началась глобальная реконструкция детского центра. К началу первой летней смены 2015 года было реконструировано шесть детских лагерей — "Лазурный", "Янтарный", "Хрустальный", "Морской", "Речной" и "Озерный". Ещё три детских лагеря — "Лесной", "Полевой" и "Кипарисный" — приняли первых детей летом 2016 года. Все лагеря соответствуют требованиям Роспотребнадзора, нормам и стандартам российского законодательства. В 2016 году лагерь принял 30 тысяч детей, в 2017 в нем отдохнет уже 40 тысяч ребят.

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