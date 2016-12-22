Директор "Артека" рассказал, сколько детей отдохнут в лагере в 2017 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости, Максим Грознов. Международный центр "Артек" примет 40 тысяч детей, что на 10 тысяч больше показателя уходящего года, сообщил на пресс-конференции в Симферополе директор центра Алексей Каспржак.

По данным директора центра, Артек с 2014 года принял 50 тысяч детей (с шести тысяч в 2014 до 30 тысяч в 2016 году).

"В этом году мы приняли 30 тысяч детей, если быть точным, то 30 тысяч 300. В следующем году мы примем 40 тысяч детей. Мы начинаем строительство лагеря Солнечный, достраиваем лагерь "Прибрежный" — до лета нам предстоит достроить три корпуса этого лагеря", — сказал Каспржак.

"Солнечный" лагерь — объект, который будет расположен у побережья в Гурзуфе, лагерь должен быть введен в строй в 2018 году, сообщил директор лагеря. "Солнечный" рассчитан на прием 1 тысячи детей. Лагерь "Прибрежный" сможет размещать 300 детей и вожатых.

"Артек" расположен в Крыму, на побережье Черного моря, в поселке городского типа Гурзуф. С осени 2014 года началась глобальная реконструкция детского центра. К началу первой летней смены 2015 года было реконструировано шесть детских лагерей — "Лазурный", "Янтарный", "Хрустальный", "Морской", "Речной" и "Озерный". Ещё три детских лагеря — "Лесной", "Полевой" и "Кипарисный" — приняли первых детей летом 2016 года. Все лагеря соответствуют требованиям Роспотребнадзора, нормам и стандартам российского законодательства.