Путин наградил Андрея Мурова за вклад в обеспечение энергоснабжения Крыма

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин за большой вклад в обеспечение энергоснабжения Крыма наградил орденом Александра Невского председателя правления Федеральной сетевой компании (ФСК) Андрея Мурова, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в обеспечение энергоснабжения потребителей Крымского полуострова наградить орденом Александра Невского Мурова Андрея Евгеньевича", — говорится в документе.

Также орденом Дружбы награжден генеральный директор компании-субподрядчика при строительстве энергомоста "Рубеж-Ремстрой" Александр Некрасов. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены директор подразделения "Юг" компании "Рубеж-Ремстрой" Анатолий Бойцов, директор кубанского филиала ФСК Вадим Паков, генеральный директор МРСК Юга Борис Эбзеев.

В ноябре 2015 года Крым был полностью обесточен — из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества. Строительство объектов энергомоста через Керченский пролив стало ключевым проектом в обеспечении электроэнергией крымчан. В декабре прошлого года были введены первые две нитки энергомоста из Краснодарского края мощностью до 400 МВт. Весной были введены еще две нитки мощностью до 400 МВт.

Как поясняют в ФСК, генеральным подрядчиком проекта энергомоста в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя выступил Центр инжиниринга и управления строительством ЕЭС, входящий в группу ФСК.

В рамках проекта энергомоста были построены две новые подстанции ("Тамань" и "Кафа"), модернизированы и реконструированы пять действующих подстанций, возведены 800 км линий электропередачи классом напряжения 220-500 кВ. По дну пролива проложены четыре цепи энергомоста, общая протяженность подводной части составила 230 км.

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