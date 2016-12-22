Путин наградил Андрея Мурова за вклад в обеспечение энергоснабжения Крыма

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин за большой вклад в обеспечение энергоснабжения Крыма наградил орденом Александра Невского председателя правления Федеральной сетевой компании (ФСК) Андрея Мурова, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Также орденом Дружбы награжден генеральный директор компании-субподрядчика при строительстве энергомоста "Рубеж-Ремстрой" Александр Некрасов. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены директор подразделения "Юг" компании "Рубеж-Ремстрой" Анатолий Бойцов, директор кубанского филиала ФСК Вадим Паков, генеральный директор МРСК Юга Борис Эбзеев.
Как поясняют в ФСК, генеральным подрядчиком проекта энергомоста в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя выступил Центр инжиниринга и управления строительством ЕЭС, входящий в группу ФСК.
В рамках проекта энергомоста были построены две новые подстанции ("Тамань" и "Кафа"), модернизированы и реконструированы пять действующих подстанций, возведены 800 км линий электропередачи классом напряжения 220-500 кВ. По дну пролива проложены четыре цепи энергомоста, общая протяженность подводной части составила 230 км.
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