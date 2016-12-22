Гендиректор "Артека" рассказал, как изменится лагерь в 2017 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. К 1 июня 2017 года в Международном детском центре "Артек" планируется открыть большую "Артек-арену" на 4,5 тысячи человек и завершить строительство трех корпусов лагеря "Прибрежный", сообщил на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе генеральный директор центра Алексей Каспржак.

"К 1 июня мы собираемся достроить большую "Артек-арену", которая будет вмещать 4,5 тысячи человек. Это сооружение будет вмещать весь "Артек". Также к 1 июня мы должны завершить строительство трех корпусов, которые будут вмещать 350 человек", – рассказал гендиректор центра.

Кроме того, к началу лета следующего года планируется завершить установку ограждения по периметру центра и реконструкцию инженерных сетей.

Также, по словам Каспржака, в 2018 году планируется завершить строительство нового лагеря "Солнечный", рассчитанного на 1 тысячу человек. В то же время реконструкцию лагеря "Алмазный", который на данный момент не функционирует из-за оползня, планируется завершить в 2019 году.

"В 2017 году мы делаем проектно-изыскательские работы, дальше будем смотреть по возможностям федерального бюджета. Нынешнее здание придется сносить. Но "Алмазный" точно будет реконструирован. Некие наброски и идеи по этому поводу есть. Это будет несколько зданий, потому что неудобно для лагеря, когда все находятся в одном большом помещении. Ориентир по вводу – 2019 год", – уточнил руководитель МДЦ.

"Артек" расположен в Крыму, на побережье Черного моря, в поселке городского типа Гурзуф. С осени 2014 года началась глобальная реконструкция детского центра. К началу первой летней смены 2015 года было реконструировано шесть детских лагерей — "Лазурный", "Янтарный", "Хрустальный", "Морской", "Речной" и "Озерный". Еще три детских лагеря — "Лесной", "Полевой" и "Кипарисный" — приняли первых детей летом 2016 года. Все лагеря соответствуют требованиям Роспотребнадзора, нормам и стандартам российского законодательства.

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