В Москве стартовал прием заявок на участие в проекте "Музыка в метро"

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В Москве стартовал первый этап приема заявок на участие в проекте "Музыка в метро", желающие могут оставить свою заявку на официальном сайте проекта до 20 января, сообщает пресс-служба московского метрополитена.

"Уникальный проект "Музыка в метро", созданный Московским метрополитеном совместно с Департаментом транспорта, набирает обороты. В новом 2017 году количество площадок для выступления музыкантов будет увеличено до 15, а список аккредитованных исполнителей существенно расширится", — говорится в сообщении.

Музыканты могут оставить заявку на участие в проекте, рассказав о себе и своем творчестве на сайте music.mosmetro.ru. Далее профессиональное жюри отберет порядка двухсот новых музыкальных коллективов и индивидуальных исполнителей, лучшие из которых получат аккредитацию на право выступления на площадках проекта сроком на 1 год.

Проведением онлайн-отбора и прослушивания метрополитен займется совместно с Московским продюсерском центром департамента культуры Москвы.

Пилотный проект "Музыка в метро" стартовал в Московском метрополитене 25 мая 2016 года. За время работы проекта состоялось более 1,2 тысячи выступлений разных жанров.