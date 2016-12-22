Депутат рассказал, как можно избежать ЧП, как взрыв у метро "Коломенская"

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. За соблюдением правил безопасности должны жестко следить как сами компании-подрядчики, так и надзорные организации, чтобы избежать ситуаций, подобных взрыву бытового газа у метро "Коломенская" в Москве, заявил РИА Новости депутат Мосгордумы, член комиссии по безопасности Александр Семенников.

Ранее в московском метрополитене сообщили, что южный вестибюль "Коломенской" был закрыт по техническим причинам в 9.22 мск. Причиной стала разгерметизация газового баллона строительной компании. Как сообщили в МЧС, при разгерметизации баллона произошло возгорание на площади около 0,5 квадратных метров. Пожар потушили в 09.44. По данным СК, в результате разгерметизации баллона получили ранения шесть человек, двое из них госпитализированы.

"В ходе выполнения работ должны выполняться более жесткие меры контроля со стороны и самой организации — внутренний контроль той организации-подрядчика метрополитена, которая проводит эти работы, и со стороны их надзирающих организаций, тем более если там газ или взрывоопасные вещества", — сказал депутат.

По его словам, контроль должен быть систематическим, чтобы вовремя выявить возможные причины и условия, из-за которых может произойти такая ситуация.

Семенников считает, что существующие меры наказания и так достаточно серьезные, поэтому ужесточать их не нужно.

"Речь, конечно, идет о том, чтобы не допускать таких случаев. Все равно наказание виновных после того, как случилось — эта некая работа "по хвостам"… Не думаю, что нужно что-то ужесточать. Все это и так достаточно жестко", — сказал депутат.