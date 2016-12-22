Хлопонин рассказал, какими будут штрафы за продажу суррогатного алкоголя

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Штраф за продажу суррогатного алкоголя составит примерно 15% от годового оборота торговой точки, а за повторную продажу будет грозить уголовная ответственность, сообщил вице-премьер РФ Александр Хлопонин.

"Вот стоит за прилавком продавец, взяла из-под полы продала суррогат или питьевой напиток двойного назначения. Единственное, что сегодня государство может применить к этой торговой точке, — это штраф от 200 рублей до 5 тысяч рублей. Те люди, которые занимаются оборотом суррогатного алкоголя, — для них проще отплатиться", — объяснил проблему Хлопонин в интервью телеканалу "Россия 24"

"Мы вносим (поправки – ред.) в Административный кодекс, что если торговая точка будет поймана с этим нарушением, то они будут выплачивать штраф в размере около 15% годового оборота всей торговой точки. Это уже существенный платеж — несколько миллионов рублей. Если второй раз они будут пойманы на этом же самом, то уголовная ответственность — от 2 до 3 лет уголовной ответственности", — сказал он.

Все поправки уже внесены в Госдуму. Пакет в полном объеме, по словам Хлопонина, должен быть принят в первом квартале 2017 года.

Он отметил, что ужесточение законодательства не поможет запретить человеку "употреблять то, что предназначено для наружного применения". "В основном это распространено среди людей с низким достатком — конечно, легальный алкоголь дороже, чем так называемые спиртосодержащие жидкости", — пояснил вице-премьер. "Но тем не менее, мы с себя не снимаем ответственности и понимаем, что появилось огромное количество жуликов и спекулянтов, которые под разными названиями сегодня, к сожалению, стимулируют и искушают людей употреблять это вовнутрь", — подчеркнул он.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции. По последним данным, погибли 72 человека.