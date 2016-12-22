Хлопонин рассказал, какими будут штрафы за продажу суррогатного алкоголя

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Штраф за продажу суррогатного алкоголя составит примерно 15% от годового оборота торговой точки, а за повторную продажу будет грозить уголовная ответственность, сообщил вице-премьер РФ Александр Хлопонин.
"Мы вносим (поправки – ред.) в Административный кодекс, что если торговая точка будет поймана с этим нарушением, то они будут выплачивать штраф в размере около 15% годового оборота всей торговой точки. Это уже существенный платеж — несколько миллионов рублей. Если второй раз они будут пойманы на этом же самом, то уголовная ответственность — от 2 до 3 лет уголовной ответственности", — сказал он.
Все поправки уже внесены в Госдуму. Пакет в полном объеме, по словам Хлопонина, должен быть принят в первом квартале 2017 года.
Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции. По последним данным, погибли 72 человека.