В Иркутске нашли еще одну опасную "альтернативу" алкоголю

КРАСНОЯРСК, 22 дек — РИА Новости. Еще одна опасная жидкость, которую употребляют как альтернативу алкогольным напиткам, обнаружили в Иркутске, где произошло массовое отравление контрафактным средством для ванн "Боярышник", сообщила пресс-служба мэрии города.

"Еще один вид спиртосодержащей жидкости, которую приобретают в качестве альтернативы сертифицированному алкоголю, обнаружен в ходе рейдов по выявлению и пресечению продажи спиртосодержащих жидкостей и фальсифицированного алкоголя. Это универсальное средство "Чистый "С". По предварительным данным, эта жидкость не содержит метанол, но несет угрозу для здоровья и жизни человека при употреблении в качестве алкогольного напитка", — говорится в сообщении.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске с 17 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции. По последним данным, погибло 72 человека.