В Коми усилят контроль за продажей спиртосодержащих непищевых средств

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. В республике Коми усилят контроль за продажей спиртосодержащих непищевых средств и алкогольных суррогатов, такое решение было принято в ходе заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, сообщает пресс-служба правительства республики.

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Первый заместитель председателя правительства республики Лариса Максимова предложила в преддверии новогодних праздников организовать совместно с правоохранительными органами проверки по выявлению суррогатной и спиртосодержащей непищевой алкогольной продукции в розничных магазинах, в том числе в аптечной сети и парфюмерных отделах.

"В рамках реализации мероприятий по противодействию распространению спиртосодержащей непищевой продукции направлены обращения в адрес предпринимателей о добровольном отказе от продажи данного вида продукции. Администрациям муниципальных образований рекомендовано принять меры по прекращению продажи спиртосодержащей непищевой продукции на территории муниципалитета", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ряде городов и районов республики в случае предоставления в аренду помещений, находящихся в муниципальной собственности, в договорах предусмотрено условие осуществления деятельности с запрещением продажи спиртосодержащей непищевой продукции.

По словам Максимовой, республика Коми уже выходила на федеральный уровень с законодательной инициативой по ужесточению правил продажи спиртосодержащих непищевых товаров.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске с 17 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции. По последним данным, погибло 72 человека.