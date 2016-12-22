Ямальцы, потерявшие стада из-за сибирской язвы, получили новых оленей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Жители Ямала, потерявшие стада из-за распространения сибирской язвы в регионе летом 2016 года, получили новых оленей, сообщает в четверг пресс-служба губернатора ЯНАО.

В Ямальском районе ЯНАО 25 июля был введен карантин из-за вспышки сибирской язвы, погибло более 2,5 тысячи оленей. Диагноз подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо животных. Первого августа скончался 12-летний подросток от кишечной формы болезни. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек.

"В Ямало-Ненецком автономном округе оленеводы, которые в результате вспышки сибирской язвы летом этого года потеряли свои стада, получили оленей. Решение о восстановлении утраченного имущества в полном объёме было принято губернатором арктического региона Дмитрием Кобылкиным сразу после ликвидации последствий", — говорится в сообщении.

В релизе отмечается, что вопрос восстановления поголовья оленей для кочевников решался специалистами профильных департаментов округа, администрации муниципалитета, лидерами национальных общин.

"Формирование структурно правильного стада оказалось непростой задачей. От привозных с соседних территорий стад отказались сразу, что было поддержано потомственными оленеводами. В результате проведённой работы с ямальскими предприятиями АПК был найден единственно верный вариант – подбора "своих" ямальских животных. На закупку стада департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО в рамках постановления правительства автономного округа предоставил Ямальскому району межбюджетную субсидию в размере свыше 36 миллионов рублей", — сообщает пресс-служба губернатора.

В племенном хозяйстве МОП "Ярсалинское" закуплено 110 ведущих голов, остальные животные приобретены у оленеводов-частников. На сегодняшний день все тундровики обеспечены тем количеством оленей, которое они имели до распространения сибирской язвы в регионе, подчеркивается в сообщении.