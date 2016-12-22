Песков: работа RT показывает необходимость альтернативной информации

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Работа RT наглядно демонстрирует, что альтернативная информация, транслируемая российскими СМИ, работающими на иностранную аудиторию, находит своего потребителя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наша активная деятельность — работа наших коллег, которые занимаются иновещанием, работа RT, международных агентств — показывает, что у альтернативной информации, встречных потоков, которые мы посылаем туда, есть свои слушатели, свои зрители, свои потребители", — сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24".