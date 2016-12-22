Шойгу пригласил Путина на открытие уникальной военной клиники в Петербурге

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в четверг в ходе проведения расширенного заседания коллегии российского военного ведомства пригласил президента России Владимира Путина на открытие уникальной многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

"В следующем году разрешите пригласить вас, Владимир Владимирович, на открытие многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова. По своим возможностям… она стала самой уникальной в стране. Ее ввод восстановит историческую и профессиональную значимость академии, позволит выйти на новый уровень образования и медицины", — сказал Шойгу.