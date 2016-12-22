МЧС развернет пункты обогрева в регионах, где стоят аномальные морозы

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Первый заместитель главы МЧС России в четверг поручил развернуть мобильные пункты жизнеобеспечения и обогрева в регионах страны, где стоят аномальные морозы.

"На территории Ямало-Ненецкого автономного округа идет работа всех чрезвычайных служб, которая позволяет всем системам жизнеобеспечения функционировать", — сказал он на заседании рабочей группы правительственной комиссии.

Степанов дал поручение территориальным органам и главным управлениям в течение суток развернуть подвижные пункты временного размещения, а также мобильные пункты обогрева в субъектах, где аномально низкие температуры.

"В ближайшие сутки уточните все планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС. Необходимо проверить все, что связано с возможными рисками, проверить все пункты временного размещения населения и их готовность к работе, рассмотреть планы эвакуации населения", — отметил первый замминистра.

Обращаясь к исполняющему обязанности заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Владимиру Власову, он поручил индивидуально поработать с населением. "Прошу персонально поговорить с водителями застрявших фур, принять дополнительные меры", — сказал Степанов.

В свою очередь директор дорожной инспекции ЯНАО Максим Першиков доложил Степанову, что из-за аномально холодной температуры в районе поста "Карамовский" сложилась наиболее сложная обстановка, где из-за перемерзания топлива скопилось значительное количество грузовых фур.

По словам старшего оперативного группы МЧС Дмитрия Соболева, который находится на месте, в районе поста в настоящий момент находятся 19 большегрузов. "В настоящий момент температура у нас минус 43 градуса, развернуты пункты обогрева и жизнеобеспечения населения вместимостью более 100 человек, но водители большегрузов от предложенной помощи отказались", — сказал он.