Песков рассказал, как надо вести борьбу с коррупцией

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Действия по борьбе с коррупцией должны быть публичными, но носить дискретный характер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, те действия, которые предпринимаются в условиях борьбы с коррупцией, они должны все-таки носить публичный, но гораздо более дискретный характер", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

"Этого требует и серьезность темы, и уровень тех людей, которые иногда попадают под подозрение. Поэтому президент говорил о том, что это необходимо делать последовательно, не сбавляя темпов, но не делать этого в режиме "по секрету всему свету", — добавил Песков.