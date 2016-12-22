Гроб с телом убитого в Турции посла привезли в храм Христа Спасителя

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Гроб с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова, убитого 19 декабря в Анкаре, привезли в храм Христа Спасителя, где патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание.

Когда траурный кортеж прибыл на территорию храма, зазвучал колокол. На ступенях у храма Христа Спасителя в память об убитом российском дипломате из свечей выложен православный крест. В храме присутствуют бывшие коллеги посла, которые работали с ним в Первом департаменте Азии МИД РФ, Консульском департаменте, посольстве РФ в КНДР.

Карлова ценили не только коллеги, но и главы государств, рассказала присутствующая на отпевании супруга посла РФ во Вьетнаме Юлия Внукова.

"Во время службы в КНДР он имел очень тесные контакты с Ким Чен Иром, тот к нему прислушивался", — сказала она.

Утром церемония прощания с Карловым прошла в центральном здании МИД РФ, в ней приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и президент РФ Владимир Путин. Имя Андрея Карлова было запечатлено на памятной доске, посвященной сотрудникам МИД РФ, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

Вооруженное нападение на российского дипломата произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. В России назвали произошедшее терактом.