Таджикская авиакомпании отменила рейс из Худжанда в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Рейс частной таджикской авиакомпании "Сомон Эйр", который днем в четверг должен был прибыть из Худжанда в Екатеринбург, отменен, сообщает онлайн-табло екатеринбургского аэропорта "Кольцово".

Рейс SZ-263 должен был прибыть в "Кольцово" в 13.00 по местному времени (11.00 мск). Причина отмены рейса неизвестна.

"Рейс отменен решением авиакомпании. У нас никакой информации нет, по какой причине", — сказал РИА Новости представитель аэропорта "Кольцово" Дмитрий Тюхтин.

Следующий рейс авиакомпании "Сомон Эйр", согласно расписанию на сайте "Кольцово", запланирован на 29 декабря. Информации о том, состоится он или нет, пока нет.

Минтранс России в среду в 23.00 мск сообщил, что авиасообщение между РФ и Таджикистаном приостановлено с 00.00 22 декабря из-за отсутствия консенсуса по вопросу полетов российской компании "Ямал". Почти час спустя российское министерство сообщило, что власти стран согласовали полеты авиакомпании и сообщение не будет приостановлено, а переговоры продолжатся 22 декабря.