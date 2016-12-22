Генпрокуратура рассказала о последствиях моратория на проверки бизнеса

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Трехлетний мораторий на плановые проверки добросовестных предпринимателей позволил на треть снизить число предложений от контролирующих органов по включению бизнесменов в план проверок, сообщил первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман в ходе селекторного совещания в Доме правительства РФ.

"Для улучшения бизнес-климата в стране многое уже сделано. Нормативно-правовая база совершенствуется из года в год. Достаточно сказать, что трехлетний мораторий на плановые проверки добросовестных предпринимателей уже позволил в одночасье на треть снизить число предложений контролеров по включению в план проверок на 2016 год. И такая же тенденция наблюдается в текущем году. Это снижение только по предложениям, я не говорю, какие меры прокуратура предпринимает при формировании этого плана проверок. У нас полномочия известны на этот счет", — сказал Буксман.

Он привел данные статистики в указанной сфере: за 10 месяцев 2016 года прокуроры в контрольно-надзорной деятельности вскрыли почти 150 тысяч нарушений закона, в целях устранения нарушений внесено 27 тысяч представлений, по ним более 22 тысяч должностных лиц привлечено к административной и дисциплинарной ответственности, возбуждено 82 уголовных дела, почти тысяча должностных лиц получили предостережения.

Мораторий установлен с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года, запрет введен на плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого бизнеса.