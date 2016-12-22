Комиссия Совбеза России по экологии обсудила проблемы охраны подземных вод

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Проблемы охраны и использования подземных вод обсудили на состоявшемся заседании межведомственной комиссии Совета безопасности России по экологической безопасности, сообщает пресс-служба СБ РФ.

"В условиях нарастающего ухудшения качества поверхностных вод пресные подземные воды нередко являются единственным источником обеспечения населения питьевой водой высокого качества, защищенным от техногенного загрязнения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подземные воды являются стратегическим природным ресурсом жизнеобеспечения и развития хозяйственного комплекса страны.

Кроме того, подчеркивается, что с целью устойчивого развития экономики и обеспечения экологической безопасности были предложены "дополнительные меры нормативно-правового и организационного характера по обеспечению охраны и рационального использования подземных вод, в том числе направленные на создание единой системы геологического изучения подземных вод" и на развитие государственного мониторинга состояния недр, в том числе с проведением всероссийской инвентаризации объектов добычи питьевых подземных вод.