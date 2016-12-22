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Общество

В Крыму досрочно отменили запрет на сделки в прибрежной зоне

12:0522.12.2016
(обновлено: 12:22 22.12.2016)
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Вид на Ялту со стороны Черного моря. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Парламент Крыма досрочно отменил ранее введенный мораторий на сделки с недвижимостью в пределах 100-метровой прибрежной зоны.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
© Сергей Гунеев
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Аксенов: масштаб незаконной застройки побережья Крыма превысил ожидания
Временные ограничения на сделки с недвижимостью были введены госсоветом республики в сентябре. Мораторий действовал до 1 февраля 2017 года. В частности, не допускалась госрегистрация права собственности физических и юридических лиц (за исключением государственных и муниципальных предприятий и учреждений) на объекты недвижимости, полностью или частично расположенные в пределах 100 метров от береговой линии Черного и Азовского морей. В последующем на данное решение был внесен протест и.о. прокурора республики как на противоречащее законодательству.

"Удовлетворить протест и.о. прокурора республики Крым… Признать утратившим силу постановление государственного совета республики Крым "О вопросах регистрации объектов недвижимости вдоль береговой линии Черного и Азовского морей", — говорится в решении, принятом на сессии крымского парламента в четверг.

Принятое постановление будет направлено и.о. прокурору республики Андрею Фомину.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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Общество
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4 пользователя оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • патриот России
    Поэтому Поклонскую и убрали из Крыма, чтобы не мешала процессу его распродажи.
    12:25
    22.12.2016
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  • Владимир Белогорский
    Ну вот никто не сумеет убедить меня в том, что за этим решением не стоят чьи-то конкретные шкурные интересы! Всем прекрасно понятно, что этот вопрос связан с большими деньгами, а всякие ссылки на законодательство обыкновенными людьми воспринимаются как "отмазка". Мог и.о. прокурора Крыма не подавать протест? Мог. Могли в крымском парламенте при действующем запрете решить этот вопрос в отношении намеченной продажи недвижимости Коломойского? Могли. Однако, ни того, ни другого сделано не было! И после этого кто-то будет утверждать, что в отмене запрета не было корыстных целей? Это в нынешние-то времена? Не смешите мои тапочки!
    13:17
    22.12.2016
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