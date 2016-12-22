Чайка распорядился сообщать в СМИ о нарушениях законов о госконтроле

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Самые яркие примеры нарушения законов о госконтроле органами надзора будут публиковаться в СМИ и на сайтах органов прокуратуры, следует из указания Генерального прокурора РФ Юрия Чайки в материалах, подготовленных к селекторному совещанию в Доме правительства РФ.

Селекторное совещание было посвящено совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в РФ.

"Для обеспечения оперативного освещения деятельности органов прокуратуры в СМИ и на сайтах органов прокуратуры публиковать наиболее яркие примеры нарушения законодательства о государственном контроле органами контроля (надзора) и муниципального контроля", — говорится в указании.

Основные параметры приоритетной программы по реформе госконтроля были одобрены президиумом Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам в конце октября, старшим должностным лицом, отвечающим за реализацию программы в правительстве, стал министр РФ Михаил Абызов. Детальный паспорт приоритетной программы прошел обсуждение и получил предварительное одобрение на заседании проектного комитета реформы.