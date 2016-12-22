Коллеги Карлова рассказали о работе погибшего посла

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Бывшие коллеги убитого в Турции посла России Андрея Карлова вспоминают его как увлечённого профессионала, который ни на минуту не забывал о порученных ему делах.

В четверг в здании МИД проходит гражданская панихида по погибшему в Анкаре от руки террориста послу Андрею Карлову. Родные и близкие, бывшие коллеги, сотрудники министерства иностранных дел и российские политики пришли в четверг в высотку МИД, чтобы попрощаться с дипломатом. В холле МИД дежурит бригада скорой помощи. Ожидается, что в церемонии гражданской панихиды также примет участие президент РФ Владимир Путин.

Как рассказал журналистам директор Национального института по исследованию БРИКС Георгий Толорая, который работал ранее с Карловым в российском посольстве в КНДР, погибший дипломат "был одним из наиболее увлечённых и квалифицированных знатоков, он ни на минуту не забывал о порученных делах и ни на минуту не оставлял их без внимания".

"Он очень много сделал для наших двусторонних отношений, у него были замечательные отношения с Ким Чен Ыром. Ситуация в мире везде непростая, но мы, как дипломаты, никогда себя не щадили, не прятались за стены", — добавил Толорая.

В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что сейчас "нельзя поддаваться эмоциям, нужно бороться с терроризмом и на дальних рубежах". "Он был замечательным человеком, всегда боролся за интересы страны", — добавил Зюганов.

Вооруженное нападение на российского дипломата произошло в понедельник в Анкаре. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата.