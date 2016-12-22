На Ямале ближайшие три дня сохранятся аномальные морозы

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Аномальные морозы на Ямале сохранятся в течение ближайших трех суток, заявил директор ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

"Аномально холодная погода сохранится в регионе ЯНАО в течение ближайших трех суток. Температура будет колебаться от минус 45 до минус 50 градусов", — сказал он.

При этом, по его словам, с 25 декабря холода постепенно будет вытеснять более теплый циклон с Атлантики. "Усилится ветер, ожидаются метели. Морозы чуть спадут, температура составит от минус 30 до минус 35 градусов, но с ветром и метелью", — сказал Варакин.

Он доложил информацию о прогнозе погоды первому заместителю министра МЧС России Владимиру Степанову по видеоконференцсвязи в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС).

Говоря о прогнозе погоды в других субъектах, Варакин сообщил, что в ближайшие 2-3 суток аномальные холода также прогнозируются на севере и северо-востоке Новосибирской области, на севере и северо-западе Томской области, на севере Омской области. Кроме того, 24-25 декабря два очага аномальных холодов сместятся в Якутию, где температура составит минус 40-45 градусов, а второй очаг до конца недели придет в Эвенкию и Туруханский район Красноярского края.

Согласно прогнозу Росгидромета, аномально холодно будет на севере Хабаровского края на стыке с Якутией, где температура также будет опускаться до минус 42 градусов.