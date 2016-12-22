Лавров отметил высочайшие человеческие качества посла Карлова

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Убитого в Турции посла РФ Андрея Карлова отличали высочайшие человеческие качества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, Карлов "без преувеличения пал жертвой подлого теракта".

"Он обладал высочайшими человеческими качествами — он был отзывчивый, он внёс и большой вклад в развитие отношений наших стран", — заявил Лавров на церемонии гражданской панихиды, которая проходит в здании МИД РФ.

Лавров рассчитывает, что все планы по увековечению его имени будут реализованы.

На Андрея Карлова напали во время открытия фотовыставки. Убийцу, уничтоженного в результате спецоперации, звали Мевлют Мерт Алтынташ, он 2,5 года работал в полиции. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее "подлым убийством" и провокацией, которая направлена на срыв добрых отношений с Турцией и урегулирования в Сирии. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

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