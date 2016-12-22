Вдовы пожарных, погибших летом во Фрязино, получили ордена Мужества

КРАСНОГОРСК (Московская область), 22 дек – РИА Новости. Ордена Мужества вдовам пожарных, погибших при тушении крупного пожара на мебельной фабрике в подмосковном Фрязино, вручил в здании правительства Московской области временно исполняющий обязанности начальника Центрального регионального центра МЧС России Игорь Кобзев.

Пожар на мебельной фабрике произошел около 18:00‬ мск 16 июня. Он охватил более 3700 кв метров площади одноэтажной фабрики, произошло обрушение на площади 1800 кв метров. В результате, по данным Следственного комитета, погибли три работника фабрики.

Погибшие пожарные — сотрудники 78 пожарно-спасательной части: 39-летний командир отделения старший прапорщик внутренней службы Сергей Плахтиенко и 35-летний старший пожарный сержант внутренней службы Эдуард Заузолков. Указом президента России они награждены орденом Мужества (посмертно) "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях".

Кобзев передал высокие государственные награды женам погибших пожарных – Наталье Заузолковой и Ольге Плахтиенко.

"Со слов очевидцев, спасатели узнали, что в горящем здании могут находиться люди. Сгруппировав два звена газодымозащитной службы, огнеборцы вошли в здание. Первого пострадавшего удалось найти недалеко от выхода. Эвакуировав сотрудника мебельной фабрики, спасатели МЧС России поспешили на помощь другим возможным пострадавшим. Плахтиенко и Заузолков вернулись в здание, где уже было сильное задымление, нулевая видимость, высокая температура, но, несмотря на угрозу жизни, они искали тех, кто все еще мог там находиться и ждал помощи", — рассказали в ЦРЦ МЧС.

Через 10 минут связь с ними была потеряна. В здании начались обрушения.

В МЧС уверены, что "даже заранее осознавая, что они идут на риск, эти пожарные не поступили бы по-другому".

Эдуард Заузолков пришел на службу в МЧС России пять лет назад. У него остались жена и восьмилетний сын. Сергей Плахтиенко в пожарной охране работал более 20 лет, на его счету сотни потушенных пожаров. До Подмосковья он служил в Курганской области. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей — сын и дочь.