В аэропорту "Жуковский" пассажиры "Ямала" ожидают вылета в Худжанд

МОСКВА/ДУШАНБЕ, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Самолет российской авиакомпании "Ямал" утром в четверг вылетел из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Душанбе, также пассажиры ожидают вылета рейса в Худжанд, сообщил "Жуковский".

"Пассажиры рейса №YC791 по направлению "Жуковский" — Худжанд в ожидании вылета находятся в гостинице. Перенос рейса связан с тем, что авиационные власти Таджикистана не подтверждают авиакомпании "Ямал" разрешение на осуществление полета", — говорится в сообщении.

Минтранс России в среду в 23.00 мск сообщил, что авиасообщение между РФ и Таджикистаном приостановлено с 00.00 22 декабря из-за отсутствия консенсуса по вопросу полетов российской компании "Ямал". Почти час спустя российское министерство сообщило, что власти стран согласовали полеты авиакомпании и сообщение не будет приостановлено, а переговоры продолжатся 22 декабря.

Министр транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода ранее сообщил РИА Новости, что Таджикистан разрешил "Ямалу" совершить чартерный рейс для того, чтобы забрать пассажиров из "Жуковского".

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь международного аэропорта Душанбе Джамиля Хусейнова, прибытие рейса авиакомпании "Ямал" из "Жуковского" ожидается в аэропорту Душанбе в 14.30 местного времени (12.30 мск), то есть по расписанию. "На борту авиалайнера находятся более 180 пассажиров", — сказала она.

По ее данным, самолет встретят представители международного аэропорта Душанбе. "Все службы аэропорта готовы к принятию данного рейса, в международном терминале прибытия рейса уже ожидают близкие пассажиров", — добавила Хусейнова.