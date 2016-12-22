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Общество

Гражданская панихида по Андрею Карлову. Прямая трансляция

Тема:
Убийство российского посла в Анкаре (380)
11:0522.12.2016
(обновлено: 12:27 22.12.2016)
224346
(1:16 / 94.17Mb / просмотров видео: 6868)
РИА Новости.

В здании министерства иностранных дел на Смоленской площади проходит гражданская панихида по погибшему российскому послу Андрею Карлову.

Посол России в Турции Андрей Карлов во время выступления в галерее в городе Анкара
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
Путин объяснил, почему российского посла в момент убийства никто не охранял
Проститься с погибшим пришли многие выдающие деятели России, дипломаты, его родственники и близкие. В церемонии принял участие президент Владимир Путин, для этого он перенес на пятницу назначенную на четверг больную пресс-конференцию.

Дипломата застрелили в понедельник во время открытия фотовыставки в Анкаре. Убийцу, которого приняли за охранника Карлова, звали Мевлют Мерт Алтынташ, он более двух лет работал в полиции. Нападавший ликвидирован во время спецоперации. По сообщениям СМИ, он состоял в сирийской вооруженной коалиции "Джейш аль-Фатх", в которую входят боевики из запрещенной в России "Джебхат ан-Нусры".

Российский МИД квалифицировал случившееся как теракт. Для участия в расследовании в Турцию прилетела специальная следственная группа из России.

Президент посмертно присвоил Карлову звание Героя России.

Убийство российского посла в Анкаре
Вооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова в галерее в Анкаре
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
Нападение произошло на открытии фотовыставки в галлерее в Анкаре.
Посол России в Турции Андрей Карлов во время выступления в галерее в городе Анкара
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
Посол России в Турции Андрей Карлов выступал в галерее, когда неизвестный открыл стрельбу.
Люди во время нападения на посла РФ в Турции Андрея Карлова в галерее Анкары
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
Люди в галерее во время нападения на посла РФ в Турции Андрея Карлова.
Вооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова в галерее в Анкаре
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
Вооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу у галереи в Анкаре, где было совершено нападение на посла России в Турции Андрея Карлова
© REUTERS/ Umit Bektas
На место происшествия сразу прибыл Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Кроме того, турецкие власти усилили охрану посольства России в Анкаре.
Вооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова в галерее в Анкаре
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
Турецкие источники заявляют, что убийца посла в Анкаре служил в полиции.
Турецкие полицейские в районе галереи в Анкаре, где было совершено нападение на посла России в Турции Андрея Карлова
© REUTERS/ Umit Bektas
В результате нападения Карлов получил серьезное огнестрельное ранение. Посол был доставлен в госпиталь, однако спасти его не удалось.
Люди во время нападения на посла РФ в Турции Андрея Карлова в галерее Анкары
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
Люди, находившееся в галерее, во время нападения на российского посла.
Турецкая полиция в районе галереи в Анкаре, где было совершено нападение на посла России в Турции Андрея Карлова
© REUTERS/ Umit Bektas
Телеканал NTV сообщил, что напавший на Андрея Карлова был уничтожен.
Турецкая полиция в районе галереи в Анкаре, где было совершено нападение на посла России в Турции Андрея Карлова
© REUTERS/ Umit Bektas
Помимо российского дипломата ранения в ходе перестрелки получили три человека.
Турецкие полицейские в районе галереи в Анкаре, где было совершено нападение на посла России в Турции Андрея Карлова
© REUTERS/ Umit Bektas
Президент России Владимир Путин намерен выслушать доклады министра иностранных дел и руководителей спецслужб в связи с произошедшим нападением.
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