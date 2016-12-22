Гражданская панихида по Андрею Карлову. Прямая трансляция

В здании министерства иностранных дел на Смоленской площади проходит гражданская панихида по погибшему российскому послу Андрею Карлову.

Проститься с погибшим пришли многие выдающие деятели России, дипломаты, его родственники и близкие. В церемонии принял участие президент Владимир Путин, для этого он перенес на пятницу назначенную на четверг больную пресс-конференцию.

Дипломата застрелили в понедельник во время открытия фотовыставки в Анкаре. Убийцу, которого приняли за охранника Карлова, звали Мевлют Мерт Алтынташ, он более двух лет работал в полиции. Нападавший ликвидирован во время спецоперации. По сообщениям СМИ, он состоял в сирийской вооруженной коалиции "Джейш аль-Фатх", в которую входят боевики из запрещенной в России "Джебхат ан-Нусры".

Российский МИД квалифицировал случившееся как теракт. Для участия в расследовании в Турцию прилетела специальная следственная группа из России.

Президент посмертно присвоил Карлову звание Героя России.