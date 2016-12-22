МЧС сообщило о снижении числа чрезвычайных ситуаций в Подмосковье за год

КРАСНОГОРСК (Московская область), 22 дек — РИА Новости. Количество чрезвычайных ситуаций в Подмосковье за год снизилось, заявил начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин, подводя итоги работы областной системы предупреждения и ликвидации ЧС в 2016 году.

"Все оперативные показатели имеют положительную динамику", — сказал он.

Так, по его словам, за год на территории Московской области зафиксировано 13 тысяч 349 чрезвычайных ситуаций, что значительно меньше чем в 2015-м (15 тысяч 840).

"В области зафиксировано 6 тысяч 144 техногенных пожара и 5 тысяч 819 ДТП, что также меньше чем в предыдущем", — сказал Полетыкин.

По его словам, также удалось добиться снижения гибели людей на водных объектах.

"В этом году наши подразделения энергично работали по выполнению мероприятий безопасности жизнедеятельности людей на водных объектах, что позволило уменьшить количество погибших на воде на 21%", — сказал он. По словам начальника МЧС Подмосковья в 2016 году произошло 89 ЧП на воде и погибло 88 человек.

Он особо отметил, что спасателям области удалось избежать происшествий в период весеннего половодья и летне-осенних паводков, а также снизить количество технологических сбоев на объектах жизнеобеспечения населения.

Полетыкин подчеркнул, что областная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций вышла на высокий уровень развития. "Мы уверенно движемся вперед, укрепляем позиции, входим в тройку лидирующих субъектов ЦФО", — сказал он.