Якутский проект победил во всероссийском конкурсе кадровых практик

ЯКУТСК, 22 дек – РИА Новости. Деловая игра "Министр" в составе проекта "Молодежь – инновационно–стратегический ресурс развития Республики Саха (Якутия)" удостоена диплома I степени на конкурсе "Лучшие кадровые стратегии и практики на государственной гражданской и муниципальной службе", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы республики.

На церемонии в Минтруда в Москве награда была вручена заместителю министра по делам молодежи и семейной политики Якутии Татьяне Пяткиной.

"Проект представляет собой моделирование ситуации, когда 7 команд по 16 человек — студенты вузов, ССУЗов, молодые предприниматели и ученые, представители общественных организаций, школьники, исполняют функции правительства республики. За 8 лет в деловой игре приняло участие 55 команд и 844 человека. назначения в исполнительные органы госвласти и органы местного самоуправления получили 129 участников деловых игр", — рассказал собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе, идея провести деловую игру родилась в 2009 году, в разгар глобального финансово-экономического кризиса, когда необходимо было найти ответы на многие сложные вопросы, требовавшие качественного, иногда радикального, изменения подхода к работе. По инициативе главы региона Егора Борисова был создан механизм использования научного и творческого потенциала молодежи для реализации инновационных проектов, направленных на решение практических задач социально-экономического развития Якутии, подбора и расстановки кадров.

"Из "Министра" вышли нынешние реальные министры республики: сельского хозяйства и продовольственной политики, транспорта и дорожного хозяйства, а также председатель государственного комитета Якутии по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, ряд заместителей министров и руководителей ведомств, хозяйствующих субъектов", — добавил представитель пресс-службы.

Он отметил, что в Минтруда РФ были достигнуты договоренности о масштабировании опыта якутян на другие регионы России.