Хабаровчане не проявляют активности в получении "дальневосточных" гектаров

ХАБАРОВСК, 22 дек — РИА Новости. Жители Хабаровского края не проявляют большой активности в получении "дальневосточных" гектаров, несмотря на создание всех необходимых административных условий, сообщил на пресс-конференции в среду губернатор региона Вячеслав Шпорт.

"По эффективности работы по гектару мы практически в лидерах, но по количеству поданных заявок — на четвертом месте среди дальневосточных регионов. Мы могли бы быть вторыми. Технически и организационно все работает. Но люди не активно идут за гектаром", — сказал Шпорт.

По его мнению, для продвижения проекта необходима массовая разъяснительная работа с населением. Правительство края ведет такую работу в районах, проводятся встречи с главами районов, жителями поселков.

Он отметил, что для активизации этой работы в правительстве края появилась должность министра — уполномоченного по вопросам "дальневосточного гектара", на которую назначена Наталья Якутина. Ранее она занимала должность министра культуры региона.

"Много лет Наталья Якутина работала главой сельского района, она знает, как обещаться с людьми и главами районов. Ее задача — активно поработать с населением, помочь им разобраться и быстро все оформить. Мы должны сегодня количество заявок на гектар удвоить или даже утроить", — сказал Шпорт.

По информации краевого правительства, на сегодняшний день в федеральную информационную систему "НаДальнийВосток.рф" от желающих получить землю на территории края поступили 1,42 тысячи заявок. Из них 763 участка уже зарегистрировано и передано в пользование гражданам, большая их часть расположена в Хабаровском районе и районе имени Лазо.

Согласно закону, вступившему в силу 1 июня, россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли на Дальнем Востоке. Участок предоставляется на пять лет, при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность. Все жители Дальнего Востока с 1 октября могут получить земельный участок на территории своих субъектов, а с 1 февраля 2017 года все россияне смогут стать обладателями гектара земли на Дальнем Востоке.