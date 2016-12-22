Глава Приморья принял отставку своего зама, находящегося под следствием

ВЛАДИВОСТОК, 22 дек — РИА Новости. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский принял отставку своего заместителя Сергея Сидоренко, в отношении которого идут следственные мероприятия, сообщает администрация края.

В среду суд избрал Сидоренко меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца. Вице-губернатор проходит по делу о покушении на мошенничество. По данным прокуратуры, речь идет об уголовном деле, возбужденном по факту покушения на хищение бюджетных средств в сумме не менее 10 миллионов рублей.

Губернатор подчеркнул, что, пока следственные мероприятия не завершены, нельзя "вешать на человека ярлыки".

"Сказать, что человек виновен, может только суд, но он пока не состоялся, давайте не торопить события. В данной ситуации Сергей Петрович совершил мужской поступок — передал мне заявление об увольнении, чтобы не подводить коллег. Я его подписал", — сообщил Миклушевский.

Глава края добавил, в то же время любой человек, независимо от должности, социального положения, статуса, когда планирует что-то украсть, будет подвергнут преследованию — уголовному или административному.

"Это позиция президента России Владимира Путина, и я ее разделяю. Порядочность и компетентность — это два основных принципа, которых должны придерживаться члены моей команды. Те, у кого иное отношение к работе, уходят по-хорошему или по-плохому", — добавил губернатор.