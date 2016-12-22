На Камчатке в одном из крупнейших городов запущена первая газовая котельная

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек – РИА Новости. Камчатские энергетики приступили к вводу в эксплуатацию новой газовой котельной в городе Елизово, сообщили РИА Новости в компании "Камчатскэнерго".

Отмечается, что на энергообъекте произведен пробный пуск котлоагрегата и начались пуско-наладочные работы. Общая тепловая мощность котельной составляет 41 Гкал/час.

"Котельная оснащена химической лабораторией, контролирующей работу газового оборудования, системами диспетчерского контроля пожаротушения, видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализацией. Резервным топливом для нового энергообъекта будет мазут. Новый объект расположен на территории старой котельной, которая после проведения комплексных испытаний будет выведена в резерв", — говорится в сообщении.

Строительство газовой котельной выполнено в рамках реализации программы по газификации региона, разработанной правительством Камчатского края по поручению президента и правительства РФ.

"Новая котельная – это значимое событие для всего Елизовского района. Это первый объект, который будет обеспечивать теплом Елизово за счет экологически чистого топлива – природного газа. На котельной установлено современной и эффективное оборудование, которое даст заметную экономию топлива. Всеми технологическими же процессами на котельной управляет современная компьютерная система", — сказал главный инженер предприятия "Камчатскэнерго" Алексей Новиков.

В 2012 году "Камчатскэнерго" заключило пять концессионных соглашений с администрациями Петропавловска-Камчатского и Елизова, а также посёлков Елизовского района. В рамках этих соглашений предполагается построить 18 новых газовых котельных, одна из них уже построена Петропавловске-Камчатском и запущена в работу в 2013 году.