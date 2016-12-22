В магазинах в Туве ищут смертельный "Боярышник"

КРАСНОЯРСК, 22 дек — РИА Новости. Тувинские власти проверяют торговые точки в республике, где могут продавать "Боярышник", от которого умерли 63 человека в Иркутске, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Проверки проводятся Службой по лицензированию Тувы, Роспотребнадзором и полицией.

"В Туве по требованию главы региона идет тотальная проверка торговых точек на предмет продажи суррогатного "Боярышника. По рекомендации Службы по лицензированию РТ, сняты с реализации 3750 бутылок лосьонов и пищевые добавки, у которых отсутствовали товарно-сопроводительные документы на продукцию", — говорится в сообщении.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции. По последним данным, число погибших — 63. Общее число пострадавших — 109. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 37 человек.

В рамках расследования задержаны 12 человек — это индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу. По данным СК, по делу в качестве свидетелей допрошены более 100 человек. В настоящее время проводятся следственные действия в Санкт-Петербурге и республике Алания по отработке фирм, указанных на этикетке в качестве производителя жидкости "Боярышник".