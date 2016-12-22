В Приморье из-за снегопада отменяют автобусные рейсы

ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – РИА Новости. Десять автобусных рейсов отменены в Приморье в четверг из-за мощного циклона, который принес в край снегопад.

По данным сайта Примвокзала на утро четверга, отменены рейсы до Славянки, Тернея, Находки и других населенных пунктов.

К полудню четверга число отмененных автобусных рейсов возросло до 31, отменены автобусы в Уссурийск, Артем, Зарубино и другие.

Как сообщается на сайте Владивостокского аэропорта, задерживается отправление рейса в Шереметьево. Также опаздывают с прибытием самолеты из Внуково и Шереметьево. Местный рейс в Преображение отменен в обе стороны.

Накануне в Приморье объявили штормовое предупреждение. Из-за смещения активного циклона вблизи южного побережья Приморского края днем 22 декабря и ночью 23 декабря в южной половине края ожидается сильный снег, в южных и на юге восточных районов местами очень сильный снег, гололед и сильный ветер порывами до 25-30 метров в секунду, местами ожидается метель, снежные заносы.