Общественный совет при Кузнецовой обсудит проблемы из сферы детства

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Ключевые проблемы, связанные с защитой прав ребенка в России, обсудят участники первого заседания Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой, которое состоится в четверг.

Ранее Кузнецова сообщала, что при уполномоченном впервые будет сформирован Общественный совет, который будет работать в следующих направлениях: приемные семьи, работа с детьми-инвалидами, образование, редкие заболевания, профилактика педофилии, работа с детьми, пострадавшими от сексуального насилия и другие.

Она рассказала, что, по приблизительным подсчетам, в совет войдет порядка 120 человек. Они распределятся по рабочим группам, чтобы каждый мог заниматься своим направлением.

Омбудсмен добавила, что в рамках Общественного совета также планируется создать межведомственную комиссию по решению международных вопросов.