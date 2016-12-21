"Уральские авиалинии" не планируют приостанавливать полеты в Таджикистан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 дек — РИА Новости, Ольга Ерачина. Авиакомпания "Уральские авиалинии" не планирует приостанавливать авиасообщение с Таджикистаном до получения официальных документов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь компании Сергей Антонов.

В среду Минтранс России сообщил, что авиасообщение между РФ и Таджикистаном приостановлено с 00.00 22 декабря.

"Пока у нас нет никаких бумаг на этот счет. Мы ждем официальные какие-то документы", — сказал собеседник агентства.

В ответ на уточняющий вопрос о том, действительно ли авиакомпания не будет приостанавливать авиасообщение с Таджикистаном, пока не получит официальные документы, Антонов ответил утвердительно.

Ранее Минтранс РФ заявлял о возможной приостановке авиасообщения с Таджикистаном, если тот не выполнит свои обязательства по подписанным авиавластями двух стран договоренностям. Речь идет о выдаче разрешения на полеты авиакомпании "Ямал", назначенной российской стороной на маршрут между подмосковным аэропортом Жуковский и Душанбе и Худжандом. Министерство транспорта Таджикистана уже после этого сообщило, что не считает возможным разрешить "Ямалу" летать в страну из подмосковного аэропорта Жуковский этой зимой.

Таджикская сторона ранее обосновала отказ в выдаче разрешений "Ямалу" отсутствием паритета. Так, во вторник министр транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода заявил РИА Новости, что, согласно межправительственному соглашению, все полеты должны осуществляться на паритетной основе, и Душанбе устраивает количество рейсов из аэропорта Жуковский. По его словам, авиаперевозчики Таджикистана пока не готовы выполнять третий рейс из Жуковского.

В свою очередь Минтранс РФ заявил, что ссылки на отсутствие паритета неправомочны. Согласно разъяснению министерства, таджикская сторона в рамках переговоров авиавластей двух стран 7 ноября 2016 года приняла назначения российских компаний на линиях Жуковский-Душанбе и Жуковский-Худжанд, о чем была сделана запись в итоговом протоколе. На момент переговоров назначенными перевозчиками с российской стороны были "Уральские авиалинии" и "Ямал". Первая из них приступила к эксплуатации в ноябре, однако "Ямалу" это сделать не удалось.