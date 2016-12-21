Сенатор Рябухин призвал передать регионам части акциза на табак

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Глава бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин считает, что возможная передача регионам части доходов от акцизов на табак и табачные изделия поддержит бюджеты субъектов РФ и позволит более эффективно бороться на местах с контрафактом.
"На встрече с президентом РФ я предложил, что хорошо бы было небольшую долю от акцизов на табак и табачные изделия передать регионам, это позволило бы более эффективно бороться с контрафактом на местах", — сказал Рябухин РИА Новости в среду.
По мнению Рябухина, "региональная" доля в доходах от акцизов могла бы составить 5-15%.
Он подчеркнул, что встреча с главой государства прошла хорошо, по существу. "Президент поблагодарил парламент за хорошую работу, а затем выступили руководители обеих палат Федерального Собрания", — сказал Рябухин.
Глава бюджетного комитета в своем выступлении отметил, что благодаря совместным усилиям парламентариям в течение 1,5 месяцев удалось обсудить и принять бюджет, было разработано более 300 поправок, которые улучшили финансовый документ, сделали его более сбалансированным. Предусмотрены средства на 11 приоритетных проектов, о которых говорил президент.
Оперативно был разработан и принят закон о деятельности коллекторов и микрофинансовых организаций. "В полную силу закон вступит с 1 января, мы будем вести мониторинг его исполнения", — сказал сенатор.
По словам Рябухина, сейчас важно провести инвентаризацию доходов и расходов регионов, составить единый реестр полномочий на всех уровнях власти. "Это позволит более эффективно выстраивать межбюджетные полномочия", — заключил он.