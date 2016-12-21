Сенатор Рябухин призвал передать регионам части акциза на табак

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Глава бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин считает, что возможная передача регионам части доходов от акцизов на табак и табачные изделия поддержит бюджеты субъектов РФ и позволит более эффективно бороться на местах с контрафактом.

Ранее в среду на встрече с представителями обеих палат парламента президент РФ Владимир Путин, оценивая идею сенатора о перераспределении части акциза на табак в пользу регионов, заявил, что подобное предложение имеет смысл, но делать это нужно аккуратно.

"На встрече с президентом РФ я предложил, что хорошо бы было небольшую долю от акцизов на табак и табачные изделия передать регионам, это позволило бы более эффективно бороться с контрафактом на местах", — сказал Рябухин РИА Новости в среду.

По мнению Рябухина, "региональная" доля в доходах от акцизов могла бы составить 5-15%.

Парламентарий подчеркнул, что ранее Совфед уже принял ряд решений по декриминализации алкогольного рынка. По мнению главы комитета СФ, подобный опыт было бы хорошо распространить и на табачный рынок. "В этом году доходы от акцизов на табак составят 470 миллиардов рублей. Официально в России производится 360 миллиардов сигарет, при этом реализовано 712 миллиардов. Значит, рынок табака перегружен контрафактом", — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что встреча с главой государства прошла хорошо, по существу. "Президент поблагодарил парламент за хорошую работу, а затем выступили руководители обеих палат Федерального Собрания", — сказал Рябухин.

Глава бюджетного комитета в своем выступлении отметил, что благодаря совместным усилиям парламентариям в течение 1,5 месяцев удалось обсудить и принять бюджет, было разработано более 300 поправок, которые улучшили финансовый документ, сделали его более сбалансированным. Предусмотрены средства на 11 приоритетных проектов, о которых говорил президент.

Оперативно был разработан и принят закон о деятельности коллекторов и микрофинансовых организаций. "В полную силу закон вступит с 1 января, мы будем вести мониторинг его исполнения", — сказал сенатор.

По словам Рябухина, сейчас важно провести инвентаризацию доходов и расходов регионов, составить единый реестр полномочий на всех уровнях власти. "Это позволит более эффективно выстраивать межбюджетные полномочия", — заключил он.