Госдума в 2017 году займется регулированием алкогольной продукции

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев рассчитывает, что депутаты займутся вопросом регулирования алкогольсодержащей продукции в январе в начале весенней сессии, которая стартует после новогодних праздников.
"Думаю, что этими вопросами в начале весенней сессии Госдума РФ займётся", — сказал Лебедев РИА Новости.
Депутат положительно оценивает встречу Путина с депутатами Госдумы и членами Совфеда.
"Оцениваем положительно. Хорошая встреча в преддверии Нового года и по окончании осенней сессии Госдумы седьмого созыва", — добавил парламентарий.