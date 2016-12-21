Госдума в 2017 году займется регулированием алкогольной продукции

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев рассчитывает, что депутаты займутся вопросом регулирования алкогольсодержащей продукции в январе в начале весенней сессии, которая стартует после новогодних праздников.

На встрече с руководством палат Федерального Собрания РФ президент России Владимир Путин попросил депутатов и сенаторов в случае необходимости принятия законодательных актов в вопросе регулирования алкогольсодержащей продукции оперативно отреагировать.

"Думаю, что этими вопросами в начале весенней сессии Госдума РФ займётся", — сказал Лебедев РИА Новости.

Депутат положительно оценивает встречу Путина с депутатами Госдумы и членами Совфеда.

"Оцениваем положительно. Хорошая встреча в преддверии Нового года и по окончании осенней сессии Госдумы седьмого созыва", — добавил парламентарий.