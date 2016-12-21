Зюганов предложил методы борьбы с "суррогатом"

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что для борьбы с суррогатным алкоголем нужно ввести госмонополию на производство спиртосодержащей продукции.
"Ввести госмонополию на спиртоводочную промышленность, и закон вносили. Перестали травить людей бы… Сорок тысяч человек в год травят "паленой" водкой, кошмар полный. Давно можно было принять решение, это было и в царское, и в советское время. Если государство будет контролировать, оно не будет метиловый спирт подмешивать. А в подпольных цехах что хотят, то и делают", — сказал РИА Новости Зюганов по итогам встречи с Путиным.
Он отметил, что КПРФ уже вносила в ГД соответствующий законопроект, однако документ был отклонен.
Зюганов также сообщил, что коммунисты на встрече с Путиным подняли тему социальной поддержки "детей войны". Коммунисты не раз вносили законопроект о "детях войны", однако их отклоняли. По словам Зюганова, КПРФ вновь будет вносить законопроект "детях войны".
"Я предложил завершить строительство "Артека", куда мы уже вложили 10,5 миллиарда, это будет детям лучший подарок", — добавил лидер КПРФ.