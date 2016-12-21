Зюганов предложил методы борьбы с "суррогатом"

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что для борьбы с суррогатным алкоголем нужно ввести госмонополию на производство спиртосодержащей продукции.

На встрече с руководством палат Федерального собрания президент России Владимир Путин попросил депутатов и сенаторов в случае необходимости принятия законодательных актов в вопросе регулирования алкогольсодержащей продукции оперативно отреагировать.

"Ввести госмонополию на спиртоводочную промышленность, и закон вносили. Перестали травить людей бы… Сорок тысяч человек в год травят "паленой" водкой, кошмар полный. Давно можно было принять решение, это было и в царское, и в советское время. Если государство будет контролировать, оно не будет метиловый спирт подмешивать. А в подпольных цехах что хотят, то и делают", — сказал РИА Новости Зюганов по итогам встречи с Путиным.

Он отметил, что КПРФ уже вносила в ГД соответствующий законопроект, однако документ был отклонен.

Зюганов также сообщил, что коммунисты на встрече с Путиным подняли тему социальной поддержки "детей войны". Коммунисты не раз вносили законопроект о "детях войны", однако их отклоняли. По словам Зюганова, КПРФ вновь будет вносить законопроект "детях войны".

"Нам в прошлый раз немножко не хватило, по-моему, 216 набрали, а надо 225 (голосов депутатов для принятия законопроекта), так что есть возможность", — отметил он.

"Я предложил завершить строительство "Артека", куда мы уже вложили 10,5 миллиарда, это будет детям лучший подарок", — добавил лидер КПРФ.