СК обеспокоила предполагаемая декриминализация домашнего насилия

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Участники общественного совета при СК РФ считают, что декриминализация домашнего насилия вызывает серьезную тревогу, поскольку решение о том, какой должна быть ответственность – административной или уголовной, должно быть обосновано, сообщила исполняющий обязанности руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ Светлана Петренко.
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По ее словам, такое мнение было высказано на заседании совета, посвященном проблеме предупреждения насилия в отношении несовершеннолетних. Данный вопрос был поднят по инициативе главы ведомства Александра Бастрыкина.
Он объяснил актуальность этой темы в связи с вступлением в силу закона, "который не только разделил ответственность за побои на уголовную и административную, но и расколол общество на приверженцев так называемого права родителей "на шлепок" и последователей ответственного родительства". До внесения изменений уголовно наказуемыми признавались любые побои независимо от того, кем и кому они нанесены, добавил Бастрыкин.
Закон, направленный на декриминализацию побоев, совершаемых близкими лицами, ранее был внесен в Госдуму. Однако Бастрыкин считает, что "реакция со стороны государства на насильственные действия взрослого человека в отношении малолетнего не должна определяться (тем)… близкий это ребенку человек или посторонний".
"Участники согласились, что предполагаемая декриминализация домашнего насилия вызывает серьезную тревогу, и пришли к выводу, что решение о том, какой быть ответственности – уголовной или административной, должно иметь объективное и разумное обоснование и обеспечивать адекватную юридическую оценку общественной опасности самого деяния", — сказала Петренко.
"Поэтому по результатам заседания принято решение о необходимости серьезной и ответственной дискуссии, которая исключит поспешное и необдуманное решение вопроса, касающегося наказания за побои, совершаемые близкими лицами, в первую очередь в отношении детей", — добавила Петренко.
В заседании также приняли участие полномочный представитель президента РФ в центральном федеральном округе Александр Беглов, председатель общественного совета при СК РФ Александр Якушев, первый заместитель генерального директора ПАО "РусГидро" Владимир Маркин и другие.