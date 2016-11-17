СК обеспокоила предполагаемая декриминализация домашнего насилия

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Участники общественного совета при СК РФ считают, что декриминализация домашнего насилия вызывает серьезную тревогу, поскольку решение о том, какой должна быть ответственность – административной или уголовной, должно быть обосновано, сообщила исполняющий обязанности руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, такое мнение было высказано на заседании совета, посвященном проблеме предупреждения насилия в отношении несовершеннолетних. Данный вопрос был поднят по инициативе главы ведомства Александра Бастрыкина.

Он объяснил актуальность этой темы в связи с вступлением в силу закона, "который не только разделил ответственность за побои на уголовную и административную, но и расколол общество на приверженцев так называемого права родителей "на шлепок" и последователей ответственного родительства". До внесения изменений уголовно наказуемыми признавались любые побои независимо от того, кем и кому они нанесены, добавил Бастрыкин.

Закон, направленный на декриминализацию побоев, совершаемых близкими лицами, ранее был внесен в Госдуму. Однако Бастрыкин считает, что "реакция со стороны государства на насильственные действия взрослого человека в отношении малолетнего не должна определяться (тем)… близкий это ребенку человек или посторонний".

"Участники согласились, что предполагаемая декриминализация домашнего насилия вызывает серьезную тревогу, и пришли к выводу, что решение о том, какой быть ответственности – уголовной или административной, должно иметь объективное и разумное обоснование и обеспечивать адекватную юридическую оценку общественной опасности самого деяния", — сказала Петренко.

Члены совета подчеркнули, что силами только уголовной ответственности данную проблему не решить, необходим комплексный государственный подход, обеспечивающий эффективное предупреждающее насилие воздействие.

"Поэтому по результатам заседания принято решение о необходимости серьезной и ответственной дискуссии, которая исключит поспешное и необдуманное решение вопроса, касающегося наказания за побои, совершаемые близкими лицами, в первую очередь в отношении детей", — добавила Петренко.

В заседании также приняли участие полномочный представитель президента РФ в центральном федеральном округе Александр Беглов, председатель общественного совета при СК РФ Александр Якушев, первый заместитель генерального директора ПАО "РусГидро" Владимир Маркин и другие.