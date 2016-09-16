Управделами президента заявило, что не имеет отношения к усадьбе в Плесе

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Усадьба в Плесе не находится в ведении управления делами президента РФ или подведомственных структуре организациях, заявила РИА Новости пресс-секретарь управделами Елена Крылова.

Глава "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный в четверг сообщил, что якобы обнаружил "дачу" премьера Дмитрия Медведева в городе Плес. Он опубликовал снимки с воздуха огромного поместья, общая площадь которого, по его данным, составляет 80 гектаров.

"Данный объект не находится в ведении управления делами президента РФ и не закреплен за подведомственными управделами организациями", — сказала РИА Новости Крылова.

Ранее в Федеральной службе охраны, обеспечивающей безопасность первых лиц государства, сообщили, что не охраняют усадьбу в Плесе.

В основные задачи ФСО входит обеспечение безопасности объектов государственной охраны, список которых закреплен законом "О государственной охране", в местах их постоянного и временного пребывания, а также пресечение противоправных посягательств на объекты государственной охраны и охраняемые объекты — здания, строения и сооружения, подлежащие защите.