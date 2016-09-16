В ФСО заявили, что не охраняют усадьбу в Плесе, названную "дачей Медведева"

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Федеральная служба охраны, которая обеспечивает безопасность первых лиц государства, не охраняет усадьбу в Плесе. Такой ответ дал официальный представитель ФСО Александр Рясков на запрос радиостанции "Эхо Москвы".

Глава "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный в четверг сообщил, что якобы обнаружил "дачу" премьера Дмитрия Медведева в городе Плес. Он опубликовал снимки с воздуха огромного поместья, общая площадь которого, по его данным, составляет 80 гектаров.

"Данная усадьба не является объектом Федеральной службы охраны. Что касается остальных вопросов, то они не входят в компетенцию ФСО России", — приводит радиостанция слова Ряскова.

В основные задачи ФСО входит обеспечение безопасности лиц, список которых закреплен законом "О государственной охране", в местах их постоянного и временного пребывания, а также пресечение нападений на здания, строения и сооружения, находящиеся под защитой.