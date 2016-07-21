США
1.021 февраля23:58МСК
USD60.31+0.22
EUR65.03+0.75
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Юрист: ФСИН обоснованно требует для Навального реальный срок

15:4621.07.2016
220853
Оппозиционер Алексей Навальный. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Стеков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Оппозиционер Алексей Навальный не мог присылать к инспектору своего адвоката и опаздывать с отметкой на несколько дней без уважительной причины, так что ФСИН обоснованно требует изменения меры пресечения на реальный срок, сообщила РИА Новости адвокат по уголовным делам Оксана Крайнева.

Оппозиционный политик Алексей Навальный. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Суд отклонил иск Навального к ВГТРК и Дмитрию Киселеву

Ранее адвокат Навального Вадим Кобзев рассказал РИА Новости, что Федеральная служба исполнения наказаний просит суд изменить оппозиционеру условный срок на реальный по "делу "Ив Роше", мотивируя это систематическими нарушениями с его стороны правил отбытия наказания. Сам Алексей в социальных сетях указал, что, по его мнению, нарушения слишком незначительные: он периодически опаздывал на несколько дней к инспектору и один раз, уезжая в отпуск, прислал вместо себя адвоката.

"Он не мог прислать своего адвоката к инспектору. Он должен был явиться сам. К тому же отпуск не является уважительной причиной для неявки к инспектору по надзору. И в любом случае он должен был сообщить инспектору, что опаздывает или не может явиться, заранее. В устной или письменной форме", — объяснила адвокат.

По ее словам, согласно уголовно-исполнительному законодательству, после нескольких подобных опозданий ФСИН было обязано вынести подобное ходатайство.

"Он мог уведомить своего инспектора по телефону, мог принести нужную документацию заранее и договориться об отсрочке времени отметки. Но Навальный этого не сделал, а значит, попросту нарушил закон и правила отбывания условного срока", — уточнила Крайнева.

Братья Алексей и Олег Навальные в декабре 2014 года были осуждены за хищение более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше" и свыше 4 миллионов рублей у "Многопрофильной процессинговой компании", а также за легализацию более 21 миллиона рублей. Срок наказания Олега Навального истекает 30 июня 2018 года. —0-

+
Общество
Обсуждение
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
  • Джин Грин
    Хватит миндальничать, пора уже из Навального сделать "лесоповального". Кировский УФСИН его заждался.
    16:26
    21.07.2016
  • Джин Грин
    Хватит миндальничать, пора уже из Навального сделать "лесоповального". Кировский УФСИН его заждался.
    16:26
    21.07.2016
  • Руслан Аипов
    А ведь этого крайне неприятного гражданина уже много раз предупреждали! Тоже мне - блоггер! тогда сиди дома, пиши в свои интернеты, раз тебе нравится отнимать у себя и других время. А попирать закон и ставить свои желания превыше - наказуемо, о чём "адвокат"-Навальный, конечно же, знал. Поделом, пусть теперь посидит подумает.
    20:29
    21.07.2016
Показать новые комментарии (0)
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена