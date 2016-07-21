Юрист: ФСИН обоснованно требует для Навального реальный срок

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Оппозиционер Алексей Навальный не мог присылать к инспектору своего адвоката и опаздывать с отметкой на несколько дней без уважительной причины, так что ФСИН обоснованно требует изменения меры пресечения на реальный срок, сообщила РИА Новости адвокат по уголовным делам Оксана Крайнева.

Ранее адвокат Навального Вадим Кобзев рассказал РИА Новости, что Федеральная служба исполнения наказаний просит суд изменить оппозиционеру условный срок на реальный по "делу "Ив Роше", мотивируя это систематическими нарушениями с его стороны правил отбытия наказания. Сам Алексей в социальных сетях указал, что, по его мнению, нарушения слишком незначительные: он периодически опаздывал на несколько дней к инспектору и один раз, уезжая в отпуск, прислал вместо себя адвоката.

"Он не мог прислать своего адвоката к инспектору. Он должен был явиться сам. К тому же отпуск не является уважительной причиной для неявки к инспектору по надзору. И в любом случае он должен был сообщить инспектору, что опаздывает или не может явиться, заранее. В устной или письменной форме", — объяснила адвокат.

По ее словам, согласно уголовно-исполнительному законодательству, после нескольких подобных опозданий ФСИН было обязано вынести подобное ходатайство.

"Он мог уведомить своего инспектора по телефону, мог принести нужную документацию заранее и договориться об отсрочке времени отметки. Но Навальный этого не сделал, а значит, попросту нарушил закон и правила отбывания условного срока", — уточнила Крайнева.

Братья Алексей и Олег Навальные в декабре 2014 года были осуждены за хищение более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше" и свыше 4 миллионов рублей у "Многопрофильной процессинговой компании", а также за легализацию более 21 миллиона рублей. Срок наказания Олега Навального истекает 30 июня 2018 года. —0-