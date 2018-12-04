Утверждено использование VAR в чемпионате России

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги юридически утвердило использование системы видеопомощи арбитрам (VAR), заявил журналистам глава лиги Сергей Прядкин.

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Вероника Столбунова. Общее собрание клубов Российской премьер-лиги юридически утвердило использование системы видеопомощи арбитрам (VAR), заявил журналистам глава лиги Сергей Прядкин.

VAR была протестирована во время матча пятого тура чемпионата России по футболу между московскими "Спартаком" и "Динамо" 25 августа. Ранее исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что VAR будет использована в девяти матчах нынешнего футбольного сезона в России: в полуфиналах и финале Кубка России, а также стыковых матчах за право выступать в РПЛ.

"VAR сегодня поддержали. Сегодня юридически утверждено общим собранием использование VAR. Не ясна была окончательная сумма всего этого. Сегодня мы услышали общую сумму - в районе 9-10 миллионов рублей на каждый клуб. И это не учитывая зарплаты арбитрам", - заявил Прядкин.

"Поручили создать рабочую группу по этому вопросу. Клубы поддержали, что будет единый центр в Москве с видео-арбитрами. До Рождества рабочая группа должна нам представить отчет на эту тему", - добавил он.

Прошедший летом 2018 года в России чемпионат мира стал первым, на котором была внедрена система VAR. Исполком УЕФА в понедельник одобрил использование VAR в текущем розыгрыше плей-офф Лиги чемпионов, финале Лиги Европы и финальной стадии Лиги наций-2019.